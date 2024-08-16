Установка IRIS-T ВСУ уничтожена в Сумской области

Военные России уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T в Сумской области. Также поражен личный состав этой ЗРК, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства.
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