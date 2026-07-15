От подписчика ✍️ Уважаемый водитель данного транспорта! Скажите пожалуйста,для чего создавали правила дорожного движения???? Объясню ситуацию: Сегодня 15.
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От подписчика ✍️ Уважаемый водитель данного транспорта! Скажите пожалуйста,для чего создавали правила дорожного движения???? Объясню ситуацию: Сегодня 15.
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