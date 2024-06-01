Трамп младший: Дети в США знают более 4 тысяч гендеров, но не умеют читать

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп младший заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что американские дети знают более четырех тысяч половых идентичностей, но не умеют читать или считать.
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