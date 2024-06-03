В Москве создали самую крошечную в мире карту метро. Размером с половину почтовой марки

Ученые МФТИ сделали самую маленькую схему метрополитена в мире — ее площадь составляет всего два квадратных сантиметраКак сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале, специалисты Московского физико-технического института нанесли изображение на кремниевую пластину методом литографии, а затем закрепили рисунок золотым напылением.
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