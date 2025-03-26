"Столото" запустил платформу для поддержки благотворительных проектов

Global Look Press/Ulrich Niehoff/http://imagebroker.com/#/search/ "Столото" в рамках проекта "Вместе для других" запустил фандрайзинговую платформу для участия людей в благотворительных и социально значимых проектах, рассказали в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.