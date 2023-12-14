Штат консульского отдела посольства России в США сократится на 40%

В консульском отделе посольства России в США ожидают ухудшения условий работы в 2024 году. В беседе с ТАСС заведующая консульским отделом посольства Надежда Шумова сообщила, что штат отдела сократится вскоре почти наполовину.
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