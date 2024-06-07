Журналист Херш назвал чушью объявленное Байденом предложение по перемирию в Газе

Объявленный президентом США Джо Байденом план по прекращению огня в секторе Газа не обсуждался заблаговременно ни с Израилем, ни с руководством Центрального разведывательного управления (ЦРУ), участвующим в переговорах по данной проблематике.
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