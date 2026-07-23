Керченские чиновники ответят за безответственное отношение к символам страны и потухший Вечный огонь

Глава администрации Керчи Иван Кошель сообщил в своём официальном канале в мессенджера МАКС, что при объезде города обратил внимание на состояние государственных флагов на перекрёстках улиц Кирова — Ерёменко, Самойленко — Ерёменко и на горе Митридат, а также на потухший Вечный огонь.