Керченские чиновники ответят за безответственное отношение к символам страны и потухший Вечный огонь

Глава администрации Керчи Иван Кошель сообщил в своём официальном канале в мессенджера МАКС, что при объезде города обратил внимание на состояние государственных флагов на перекрёстках улиц Кирова — Ерёменко, Самойленко — Ерёменко и на горе Митридат, а также на потухший Вечный огонь.
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