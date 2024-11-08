В Нижегородской области наградили лидеров развития АПК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноября, ФедералПресс. Лучшие работники и предприятия агропромышленного комплекса, а также муниципалитеты, достигшие самых внушительных результатов в развитии этой отрасли, получили награды в Нижегородской области.
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