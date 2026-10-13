Происшествия
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Происшествия

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Более 2,5 килограмма растительных наркотиков изъяли оперативники из гаражного бокса жителя Хабаровского края

В ходе оперативно-профилактических мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали 54-летнего жителя Амурска, ранее судимого за имущественные преступления.

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