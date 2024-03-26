К задержанным и обвиняемым недопустимо применять пытки, сказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова: Применение пыток к задержанным недопустимо
Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Москалькова не права! Момент истины никто не отменял, и только благодаря этому моменту, появляется правда о совершении преступления. В дальнейшем преступник разговорится" о деталях. Момент истины в условиях боевых действий, проявляется только от очень силового задержания преступника (террориста и т.д.), и воздействия на него мер, которых он боится.
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20 час.
Александр Ткаченко
НУ ДА, НАДО ИХ В ЖОПУ ЦЕЛОВАТЬ И НА РУКАХ НОСИТЬ. Вместе с Москальковой. Бред сивой кобылы. У преступника больше прав чем у простого человека.
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20 час.
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