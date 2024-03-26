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Парламентская газета

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Москалькова: Применение пыток к задержанным недопустимо

Москалькова: Применение пыток к задержанным недопустимо

К задержанным и обвиняемым недопустимо применять пытки, сказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Комментарии
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Афонин Андрей
Москалькова не права!  Момент истины никто не отменял, и только благодаря этому моменту, появляется правда о совершении преступления. В дальнейшем преступник разговорится&quot; о деталях.  Момент истины в условиях боевых действий, проявляется только от очень силового задержания преступника (террориста и т.д.), и воздействия на него мер, которых он боится.
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20 час.
Александр Ткаченко
НУ ДА, НАДО ИХ В ЖОПУ ЦЕЛОВАТЬ И НА РУКАХ НОСИТЬ. Вместе с Москальковой. Бред сивой кобылы. У преступника больше прав чем у простого человека.
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20 час.

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