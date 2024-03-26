Москалькова: Применение пыток к задержанным недопустимо

АА

Афонин Андрей

Москалькова не права! Момент истины никто не отменял, и только благодаря этому моменту, появляется правда о совершении преступления. В дальнейшем преступник разговорится" о деталях. Момент истины в условиях боевых действий, проявляется только от очень силового задержания преступника (террориста и т.д.), и воздействия на него мер, которых он боится.