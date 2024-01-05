Замминистра обороны РФ и начальник войск РХБ защиты приняли участие в «Елке желаний»

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов и начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Герой труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов приняли участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний», которая состоялась в Национальном центре управления обороной РФ.
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