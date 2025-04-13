"Я в чёрном списке": Зачем приехала в Москву певица Манижа? Уезжала шумно, вернулась по-тихому

Царьград Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Globallookpress Певица Манижа в 2022-м уезжала из России в родной Таджикистан шумно, с помпой, осуждая нашу страну.
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