Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Б
    покажите его лицо, пусть жители Дагестана увидят его и расправятся с его близкими по своим традициямВ Челябинске подр...
  • авдей НА
    Единожды испугавшись 3 раза обсеритьсяПатриарх Кирилл п...
  • Олег Тимофеев
    Хотел кого то по шантажировать.В СК заявили об о...

Лоза высмеял пение Галустяна в «огоньках» и других не умеющих петь

Лоза высмеял пение Галустяна в «огоньках» и других не умеющих петь

В январские каникулы на каждом канале идет множество новогодних музыкальных передач. Но 69-летний певец, композитор Юрий Лоза, создавший знакомый всем хит «Плот», считает, что качество этих новогодних шоу оставляет желать лучшего, т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх