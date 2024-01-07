Лоза высмеял пение Галустяна в «огоньках» и других не умеющих петь

В январские каникулы на каждом канале идет множество новогодних музыкальных передач. Но 69-летний певец, композитор Юрий Лоза, создавший знакомый всем хит «Плот», считает, что качество этих новогодних шоу оставляет желать лучшего, т.
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