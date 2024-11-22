Областные ´Дожинки´ прошли в Климовичах.

Сегодня в г.Климовичи(Могилевская область) состоялся фестиваль-ярмарка ´Дожинки 2024´.Холдинг ´Бобруйскагромаш´ представил гостям фестиваля и лучшим аграриям региона сеялку зерновую Березина 9600-1, глубокорыхлитель ГР 70 КТ, машину для внесения жидких удобрений МЖУ-25 и полуприцеп специальный ПСК-30.
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