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Как великий русский писатель подвергся массовой травле либералов в XIX веке

Как великий русский писатель подвергся массовой травле либералов в XIX веке

В этом году мы отмечаем 190 лет со дня его рождения.В этом году мы отмечаем 190 лет со дня рождения великого русского писателя-консерватора и контрреволюционера Николая Лескова, автора знаменитого «Левши», про тульского кузнеца, что подковал блоху.

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