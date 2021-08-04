Как великий русский писатель подвергся массовой травле либералов в XIX веке

В этом году мы отмечаем 190 лет со дня его рождения.В этом году мы отмечаем 190 лет со дня рождения великого русского писателя-консерватора и контрреволюционера Николая Лескова, автора знаменитого «Левши», про тульского кузнеца, что подковал блоху.