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Царьград

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Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Ну да, теперь денужков на ново платье не получит.....Санду о приостано...
  • Дмитрий Гурин
    Ну а Молдавия остается без искричества. Да и от России может огрести до изменения тембра голоса.Без ЕС и без газа...
  • Дмитрий Гурин
    Что то подобное уже было во время ВОВ. По моему Кёнисберг нацики так же зарядами фаршировали....ВСУ приготовились...

Метеорологи США получили странный приказ остановить международное сотрудничество

Метеорологи США получили странный приказ остановить международное сотрудничество

Ничего неизвестно ни о причинах такого указания, ни о том, сколь долго будет действовать запрет.Сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) получили приказ о приостановлении международного сотрудничества.

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