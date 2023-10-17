NYT: Израиль попросил у США экстренную помощь в размере 10 млрд долларов

Как сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники, в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта Израиль попросил Вашингтон предоставить экстренную помощь в размере 10 млрд долларов.
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