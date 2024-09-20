СТО сообщили о нехватке запчастей для импортных авто из-за роста продаж б/у машин

Станции техобслуживания (СТО) столкнулись с нехваткой запчастей из-за увеличения продаж подержанных машин — больше всего проблем сейчас с деталями для двигателей премиальных авто, трансмиссий и систем электроники.
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