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Леди-оборотень: кто и зачем приставил к Макрону транс*-мамочку и продвигал его на трон?

Леди-оборотень: кто и зачем приставил к Макрону транс*-мамочку и продвигал его на трон?

Не спешите скептически хмыкать, дескать, очередная доморощенная конспирология. Чем больше собираешь пазл, тем яснее проступает картина: очень странная пара – Макроны – это лишь верхушка айсберга.

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Комментарии
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Мария Цветкова
Ну вообще то нас не должно касаться кто этот человек баба или мужик ил трансгедр он не у нас в России живёт пусть живёт как нравится ей или ему нам то до них какое дело это ее жизнь или его жизнь зачем все это выливать в новости не каждому приятно все это читать и непонятно оставьте вы эту странную леди Макрона пусть живёт как ей нужно нас не должно это касается вообще нас должно беспокоить когда будет мир на земле вот эта новость должна беспокоить журналиста из Франции а не то как кто то сменил пол или кто кого продвинул куда то вы о мире побеспокойтесь о людях которые живут о небесном теле которое летит к нам на планету и может ударить по земле и вымрем как динозавры вот что должно беспокоить .
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