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Зачем прибалтам понадобились 600 укрепбункеров на границе с Россией?

Зачем прибалтам понадобились 600 укрепбункеров на границе с Россией?

  На самом излете второй декады нынешнего января министр обороны Германии Борис Писториус со ссылкой на неких военных аналитиков сообщил «экстренную новость»: в течение ближайших 5−8 лет Россия, мол, с большой вероятностью «может напасть на страну НАТО».

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