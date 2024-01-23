Зачем прибалтам понадобились 600 укрепбункеров на границе с Россией?

На самом излете второй декады нынешнего января министр обороны Германии Борис Писториус со ссылкой на неких военных аналитиков сообщил «экстренную новость»: в течение ближайших 5−8 лет Россия, мол, с большой вероятностью «может напасть на страну НАТО».