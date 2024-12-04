В Италии назвали побуждающее Зеленского пойти на уступки условие

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью телеканалу Rai1 заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки, приняв некоторые условия, если наступление российских войск продолжится.
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