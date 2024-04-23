Премьер Папуа-Новой Гвинеи призвал Байдена учить историю и помочь стране в разминировании американских бомб, сброшенных в годы Второй мировой

Власти Папуа-Новой Гвинеи не оставили без внимания заявление президента США Байдена о том, что его дядю, лётчика Амброуза Финнегана, во время второй мировой войны, «вероятно, съели каннибалы после того, как его самолёт потерпел крушение».
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