ЕС — пародия на СССР, Боррель уже примеряет лавры Горбачева

Брюссель в раздражении: в украинском вопросе Венгрию поддержала Словакия, евроскептики давят со всех сторон Ирина Гусева На фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтеллес (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Александр Камкин Страны Евросоюза пока не договорились об изменении многолетнего бюджета ЕС, который предусматривает в том числе оказание финансовой и военной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро и решили продолжить обсуждение поправок.