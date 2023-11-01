ЕС — пародия на СССР, Боррель уже примеряет лавры Горбачева

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ТЫ, ДЕД, АНТИАЛКОГОЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В ЕС ЗАТЕЙ. БУХАЮТ-ДАЙ БОГ КАЖДОМУ...
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