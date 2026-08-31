Почему не всегда стоит выходить из автомобиля при общении с инспектором ГАИ

Общение с инспектором ГАИ — распространённая ситуация на дороге, однако многие водители не знают, что выходить из автомобиля при разговоре с сотрудником не всегда обязательно и порой нежелательно.
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