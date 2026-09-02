Решетников назвал замедление экономики России естественным этапом

Министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал текущее замедление российской экономики естественным этапом цикла, закономерно наступившим после периода бурного роста.
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