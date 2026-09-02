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Мировое обозрение

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Решетников назвал замедление экономики России естественным этапом

Решетников назвал замедление экономики России естественным этапом

Министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал текущее замедление российской экономики естественным этапом цикла, закономерно наступившим после периода бурного роста.

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