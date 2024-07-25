Сахалинский Уполномоченный оказал содействие в устранении дефекта дорожного полотна вблизи АЗС, принадлежащей индивидуальному предпринимателю

В июле 2024 года к сахалинскому Уполномоченному через интернет-платформу «Бизнес.Сахалин.Онлайн» (для бизнеса) обратился индивидуальный предприниматель с жалобой на дефект дороги общего пользования в виде отсутствия решетки ливневой канализации непосредственно перед заездом на АЗС, принадлежащей индивидуальному предпринимателю.
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