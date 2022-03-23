Ренни против Омепразола: чем лечить проблемы с желудком

Какими препаратами лечить изжогу Pixabay Сегодняшний выпуск рубрики «Чем нас лечат» не совсем обычен: мы рассмотрим сразу два препарата, представляющих два популярных класса лекарств для борьбы с повышенной кислотностью желудка, Ренни и Омепразол.