В Цюрихе Шнобелевскую премию присудили за «молоко тараканов»

В Швейцарии прошла 36-я церемония вручения Шнобелевской премии, которая была учреждена как своего рода пародия на Нобелевскую, её присуждают за необычные, курьёзные или на первый взгляд абсурдные научные исследования.
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