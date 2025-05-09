Какие меры предосторожности следует соблюдать при длительном применении деносумаба для минимизации риска побочных эффектов?

При длительном применении деносумаба для минимизации риска побочных эффектов следует соблюдать следующие меры предосторожности: Регулярный мониторинг уровня кальция и других минералов в крови: так как деносумаб может вызывать гипокальциемию, важно регулярно проверять уровень кальция и при необходимости корректировать его.