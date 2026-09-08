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Новичок «Жальгириса» Сэйбен Ли выбыл на несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра

Новичок « Жальгириса » Сэйбен Ли пропустит несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра. Американский защитник не сможет принять участие в предстоящем турнире London Invitational, который пройдет 10–11 сентября.

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