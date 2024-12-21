Политолог Марков: Украина и Европа хотят «закошмарить население России террором»

Украина и Европа хотят «закошмарить население России террором». Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков, прокомментировавший атаку беспилотных летательных аппаратов по домам в столице Татарстана.
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