В ЯНАО школьники из Белгорода сплели маскировочные сети для бойцов СВО

Ребята из Белгородской области провели День Победы в Лабытнанги за полезным занятием. Школьники делали своими руками вещи, которые пригодятся российским бойцам на СВО, сообщила глава города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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