Покрытие из кремниевых наносфер даёт глянцевый цвет без пигментов

Инженер Университета Кобе Хироши Сугимото создал покрытие из кремниевых наносфер, которое впервые соединяет в одной системе четыре свойства, прежде считавшиеся несовместимыми: яркость цвета, глянцевость, устойчивость к выцветанию и возможность нанесения на трёхмерные объекты.