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Пронедра

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Покрытие из кремниевых наносфер даёт глянцевый цвет без пигментов

Покрытие из кремниевых наносфер даёт глянцевый цвет без пигментов

Инженер Университета Кобе Хироши Сугимото создал покрытие из кремниевых наносфер, которое впервые соединяет в одной системе четыре свойства, прежде считавшиеся несовместимыми: яркость цвета, глянцевость, устойчивость к выцветанию и возможность нанесения на трёхмерные объекты.

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