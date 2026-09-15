"Голод близко": во Львове опустели полки крупнейших супермаркетов

Считавшийся процветающим городом в глубоком тылу Львов столкнулся с продовольственным кризисом.В крупнейшем супермаркете на улице Вашингтона полностью закончились продукты — полки пусты, как в дефицитные 90-е.
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