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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ди Лусиано перешел в «Чукарички» в аренду. Защитник сыграл 3 матча за ЦСКА за год после перехода из «Банфилда»

22-летний защитник Рамиро ди Лусиано перешел в « Чукарички » из ЦСКА. Сербский клуб арендовал аргентинского футболиста.

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