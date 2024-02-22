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Чернышенко провёл переговоры с китайским коллегой в Казани

Чернышенко провёл переговоры с китайским коллегой в Казани

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках проведения турнира «Игры Будущего» в Казани провёл рабочую встречу с зампредом Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнь У.

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