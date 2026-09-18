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Путин заявил, что безработица в России близка к историческим минимумам

Путин заявил, что безработица в России близка к историческим минимумам

ЦБ фиксирует снижение напряженности на рынке труда и умеренный рост экономики Безработица в России держится на уровне исторических минимумов, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, пишет ТАСС.

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