Путин заявил, что безработица в России близка к историческим минимумам

ЦБ фиксирует снижение напряженности на рынке труда и умеренный рост экономики Безработица в России держится на уровне исторических минимумов, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, пишет ТАСС.
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