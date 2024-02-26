Российское социальное государство

Одной из долгосрочных и самых сложных проблем современной России является совершенствование социального государства, купирование вызовов, с которыми оно сталкивается уже сейчас и будет сталкиваться в обозримом будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии