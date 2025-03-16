Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Песков: поведение европейских лидеров напоминает вращение флюгеров

Песков: поведение европейских лидеров напоминает вращение флюгеров

Флюгерообразное поведение является неотъемлемой частью характера европейских политиков. Такое заявление в интервью журналисту Павлу Зарубину сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя изменчивость позиции лидеров ЕС по теме прекращения огня на Украине.

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