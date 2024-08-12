Калужский областной суд начнет рассмотрение дела о похищении девочки Златы

Калужский областной суд 12 августа начнет рассмотрение уголовного дела Ирины, Аркадия и Дмитрия Новиковых, которым вменяют похищение ребенка организованной группой и вымогательство выкупа с его родителей.
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