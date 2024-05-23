В Твери пропал 56-летний мужчина

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» объявляют о поиске пропавшего мужчины. Пропал Геннадий Николаевич Лапаев 1968 года рождения, мужчина ушел с адреса Московское шоссе вчера, 22 мая, и не вернулся домой.
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