Главарь «Азова» прогнозирует скорую активизацию российских танков на поле боя

Сиделец мариупольской «Азовстали» высказался по поводу возможного развития событий на фронте. Речь идёт о заявлении Дениса Прокопенко, который после выдачи Россией вновь возглавил формирование «Азов» (*запрещённая в РФ террористическая группировка).