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Главарь «Азова» прогнозирует скорую активизацию российских танков на поле боя

Главарь «Азова» прогнозирует скорую активизацию российских танков на поле боя

Сиделец мариупольской «Азовстали» высказался по поводу возможного развития событий на фронте. Речь идёт о заявлении Дениса Прокопенко, который после выдачи Россией вновь возглавил формирование «Азов» (*запрещённая в РФ террористическая группировка).

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