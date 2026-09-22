Сиделец мариупольской «Азовстали» высказался по поводу возможного развития событий на фронте. Речь идёт о заявлении Дениса Прокопенко, который после выдачи Россией вновь возглавил формирование «Азов» (*запрещённая в РФ террористическая группировка).
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