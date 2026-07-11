Польша готова обсудить модернизацию МиГ-29 за счет Украины – Косиняк-Камыш

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в беседе с журналистами заявил, что страна готова обсудить модернизацию передаваемых Украине польских истребителей МиГ-29, но только за счет Киева.
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