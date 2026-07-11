НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

76 подписчиков

Польша готова обсудить модернизацию МиГ-29 за счет Украины – Косиняк-Камыш

Польша готова обсудить модернизацию МиГ-29 за счет Украины – Косиняк-Камыш

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в беседе с журналистами заявил, что страна готова обсудить модернизацию передаваемых Украине польских истребителей МиГ-29, но только за счет Киева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии