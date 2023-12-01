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Закон и Порядок

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Скоро будет телеканал с лучшими советскими фильмами и мультфильмами

Скоро будет телеканал с лучшими советскими фильмами и мультфильмами

Единственное, не понимаю, почему "анимационные", а не мультипликацианные фильмы. Ведь мультики всё равно.

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