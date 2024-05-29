Трехстороннее соглашение по развитию донорства костного мозга подписали в Приангарье

Трехстороннее соглашение о развитии донорства костного мозга в Иркутской области подписано Кировским научно-исследовательским институтом гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства, Иркутской областной станцией переливания крови и компанией «ИНК-Капитал».
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