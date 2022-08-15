Ученые спрогнозировали последствия ядерной войны между Россией и США

Ядерная война между Россией и США может привести к гибели пяти миллиардов человек. Об этом заявляют ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси на основании исследования, которое опубликовал 15 августа журнал Nature Food.
Ядерная война между Россией и США может привести к гибели пяти миллиардов человек. Об этом заявляют ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси на основании исследования, которое опубликовал 15 августа журнал Nature Food.
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