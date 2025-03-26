Сложно и дорого. Как введение обязательной маркировки повлияет на "мыльный" бизнес

С 1 мая мыло ручной работы нужно будет регистрировать в системе "Честный знак" Самозанятые не смогут продавать мыло ручной работы через интернет — с 1 мая эта продукция потребует регистрации в системе "Честный знак", которая плательщикам налога на профессиональный доход недоступна.
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