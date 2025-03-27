Раненный в Белгородской области оператор Волков доставлен в НИИ Склифосовского

Оператор Первого канала Дмитрий Волков, получивший ранение в приграничье Белгородской области, доставлен на лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве, сообщает столичный Департамент здравоохранения.
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