На аккаунт жительницы Вологодской области заказали 865 кремов на 200 тысяч рублей

На аккаунте женщины из Вологодской области был размещен заказ на 865 кремов на сумму 200 000 рублей. В случае отказа от получения товара, она будет обязана выплатить компании «Вайлдберрриз» сумму в размере 86 000 рублей, пишет телеграм-канал Baza.