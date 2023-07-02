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На аккаунт жительницы Вологодской области заказали 865 кремов на 200 тысяч рублей

На аккаунт жительницы Вологодской области заказали 865 кремов на 200 тысяч рублей

На аккаунте женщины из Вологодской области был размещен заказ на 865 кремов на сумму 200 000 рублей. В случае отказа от получения товара, она будет обязана выплатить компании «Вайлдберрриз» сумму в размере 86 000 рублей, пишет телеграм-канал Baza.

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